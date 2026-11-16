Mercato Repubblica scrive: "Per Hojbjerg c'è concorrenza ma la conoscenza di Paratici aiuta. Torreira è più defilato"

Il centrocampista danese conosce il DS viola dai tempi del Tottenham. Torreira in questo momento è distante, anche se il suo arrivo sarebbe accolto favorevolmente dalla piazza

Nessuna rivoluzione, questa volta. La Fiorentina si avvicina al mercato di gennaio con una lista di priorità ben definita: un mediano, un terzino sinistro e, se ci saranno le condizioni, un difensore centrale. Fabio Paratici e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a muoversi per completare una rosa costruita in estate e sulla quale il club intende puntare anche nei prossimi anni. Il reparto che necessita dell’intervento più urgente è il centrocampo. Il passaggio al 4-2-3-1 ha evidenziato la mancanza di un giocatore con caratteristiche di rottura, fisicità ed esperienza internazionale. Un profilo diverso dagli attuali interpreti della mediana, capace di garantire equilibrio oltre alla qualità in impostazione

Il nome in cima alla lista è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, oggi al Marsiglia, conosce bene Paratici dai tempi del Tottenham e rappresenterebbe un innesto di spessore per la mediana viola. Abituato a giocare in un centrocampo a due, garantisce presenza fisica, esperienza e affidabilità in entrambe le fasi. La concorrenza non manca, con la Juventus che avrebbe manifestato interesse, ma il dirigente viola starebbe lavorando per gettare le basi di un possibile trasferimento a Firenze. Resta sullo sfondo Lucas Torreira, un ritorno che sarebbe accolto con favore anche dalla piazza. L’uruguaiano conosce già l’ambiente e ha lasciato un ottimo ricordo nella stagione 2021-22, ma le sue caratteristiche presentano alcune sovrapposizioni con quelle di Oulai e Fagioli. Una valutazione che avrebbe raffreddato una pista inizialmente considerata percorribile. Più defilata, invece, l’ipotesi Noriega del Gremio: costi e tempi di adattamento al calcio italiano rappresenterebbero ostacoli importanti per un’operazione a gennaio.

Lo scrive stamattina in edicola la Repubblica