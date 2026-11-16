L'intervista Bove: "L'affetto ricevuto a Firenze non si può spiegare. Pacemaker? Anche in Italia le cose stanno cambiando"

Edoardo Bove si racconta al Corriere fiorentino. E spera un giorno di tornare a giocare in Italia: "Già oggi esiste un comitato medico che prende decisioni caso per caso negli altri sport"

«Lo sento, la mia strada si ricongiungerà con la Fiorentina. È giusto così». Edoardo Bove si racconta al telefono da Londra, poco dopo l’allenamento al centro sportivo del Watford sotto l’immancabile pioggerellina britannica.

Il docufilm «In un battito» esce nei cinema di tutta Italia. Dentro a quella pellicola firmata dal regista Giovanni Troilo, «Edo» racconta la sua vita stravolta dall’arresto cardiaco del primo dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, ma anche il suo legame con Firenze, con la sua Roma e i giorni durissimi passati in attesa di notizie sul suo cuore.

L'uscità del film, un sarà un giorno speciale. Sensazioni?

«La vivo come la chiusura di un cerchio. Sono curioso di vedere la reazione del pubblico, col film mi sono messo in gioco volendo trasformare una difficoltà in qualcosa di utile: spero possa dare energia a chi ne ha bisogno».

C’è tanta Firenze in quei 90 minuti di pellicola.

«L’affetto che ho ricevuto lì non si può spiegare, forse il dramma che la città aveva vissuto con Astori ha enfatizzato tutto ma non ringrazierò mai abbastanza Firenze per quello che ha fatto per me».

La sua Fiorentina stava volando...

«Otto vittorie di fila, si era creato un clima magico. I compagni poi mi hanno tenuto dentro la squadra anche dopo il malore. Per questo sento questo legame viscerale con quella maglia. L’ho indossata solo 12 volte, ma un giorno tornerò».



Però in Italia col pacemaker non si può giocare...

«Da questo punto di vista vedo che le cose stanno cambiando. Già oggi esiste un comitato medico che prende decisioni caso per caso negli altri sport. Vedrete, ci arriveremo anche nel calcio. Ci tengo tanto anche alla “legge Bove”, che a gennaio sarà discussa in Parlamento: far apprendere alle persone il primo soccorso significa salvare vite».

Nel film il suo manager Diego Tavano dice «La Fiorentina ti rivuole a tutti i costi». Poi però gli esami hanno detto altro. Può spiegarci meglio?

«Nel film si parla dell’ipotesi ablazione ma ho evitato di entrare in dinamiche mediche. Il privato l’ho voluto far restare privato. Lo stesso vale per i 7 milioni, una cosa che avrei voluto evitare di far sapere: sarebbero stati soldi che avrebbe pagato l’assicurazione se avessi smesso. Ma io ho detto no perché l’unico obiettivo era continuare a giocare».

A proposito di privato, suo padre Giovanni parla sempre sua madre Tanya resta quasi sempre in silenzio. È così anche a casa?

«No, è stata una scelta voluta. Apprezzo mio padre che si è messo in prima fila ma apprezzo anche la volontà di non comparire di mia madre. Lui a proposito, ogni tanto torna a Firenze, la bistecca è un richiamo irresistibile».

Al Watford è stato fuori per un po’, adesso come sta?

«Per quanto riguarda il cuore benissimo. Sono monitorato costantemente, qui c’è uno staff eccellente e ho scelto Watford anche per questo. Ho avuto problemi al ginocchio ma dopo la sosta torno. E sogno ancora l’azzurro».

A Londra è felice?

«Martina, la mia fidanzata, si è laureata qui e mi ha aiutato a inserirmi. La città è fantastica, il calcio inglese pure. Qui si vive il calcio con meno pressioni ma io sono romano e le pressioni a me non dispiacciono».

Uno sguardo al campionato: come si spiega le difficoltà viola?

«Capisco la delusione ma serve tempo per far funzionare le cose».

A volte sembra che il Viola Park sia più un freno che una spinta, nel senso che la squadra non recepisce l’umore della città.

«Conosco tutto di quel posto, lì ho fatto anche il custode. Posso dirvi che lo scopo del club è coinvolgere».

E della Lazio in testa con lo stadio deserto che dice?

«Che è lì grazie alla forza del gruppo. In questo mi ricorda la mia Fiorentina: eravamo una cosa sola».

Palladino sta facendo un gran percorso.

«Non entro nei motivi del suo addio a Firenze, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Mi ha fatto piacere rivederlo per la prima del mio film. Il mio amico Danilo (Cataldi, ndr) invece mi aveva detto di volerlo vedere solo al cinema: non vedo l’ora mi chiami per dirmi che ne pensa».

Lo scrive stamattina (e sul proprio sito internet) il Corriere fiorentino