Repubblica scrive: “Kokorin è ancora un corpo estraneo, non capisce i compagni e rischia il rosso”

Solo Kokorin è ancora un corpo estraneo. Non capisce mai le intenzioni dei compagni, arriva sempre in ritardo sul pallone e rischia pure un cartellino rosso. Speriamo che Italiano prima o poi faccia una magia e riesca a metterlo in piedi. Lo scrive Repubblica.

