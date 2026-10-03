Repubblica scrive: “Fiorentina su Tiago Gabriel in caso di cessione a gennaio di Pongracic”
Tiago Gabriel una possibilità per la Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
03 ottobre 2026 11:47
La repubblica nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione di Marin Pongracic. Infatti secondo il quotidiano il centrale croato che in questo momento è finito dietro nelle gerarchie potrebbe anche uscire nel mercato di gennaio.
La Fiorentina per sostituirlo avrebbe messo gli occhi su Tiago Gabriel del Lecce. Servirà prima però una buona offerta per il croato