Repubblica scrive: “Cori razzisti a Vlahovic, nessuna inchiesta: due pesi e due misure”

Non c’è niente da ridere quello che è successo al Franchi dopo Fiorentina-Napoli è un fatto gravissimo. Si apre un’inchiesta giustamente per le offese ai giocatori del Napoli ma non si è aperta un’inchiesta per i cori, altrettanto razzisti contro Vlahovic a Bergamo. Due pesi e due misure che con la loro opacità continuano a legittimare certi ignobili atteggiamenti. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, CASO KOULIBALY, OGGI LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO. LA CURVA FIESOLE VERRÀ CHIUSA?