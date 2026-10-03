Repubblica riporta: "Dodò verso l'addio a gennaio, sul brasiliano può tornare il Napoli"

Le ultime sul futuro di Dodò

Il mercato di gennaio è ancora distante, ma in casa Fiorentina iniziano a emergere alcune situazioni che potrebbero portare a nuovi movimenti. Tra queste c’è quella legata a Dodò, il cui futuro in maglia viola appare sempre più in bilico.



Secondo quanto riportato da Repubblica, il terzino brasiliano potrebbe valutare concretamente l’ipotesi di lasciare Firenze già nella prossima sessione invernale.



L’arrivo di Vanoli non avrebbe modificato in maniera significativa la sua posizione nelle gerarchie della squadra. A rendere ancora più incerto lo scenario c’è poi il contratto in scadenza e un rinnovo che, almeno finora, non ha fatto registrare passi avanti concreti.



Anche le recenti vicende legate ai suoi interventi sui social hanno contribuito ad alimentare le discussioni sul futuro del brasiliano, nonostante le aperture pubbliche mostrate dall’allenatore nei suoi confronti.



Qualora si arrivasse alla separazione già a gennaio, per Dodò non mancherebbero comunque le possibili alternative. Il giocatore continuerebbe infatti ad avere estimatori all’estero, mentre anche il Napoli potrebbe tornare a prendere in considerazione il suo profilo.