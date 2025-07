Repubblica: “Rinnovo Dodò? Al momento nessun incontro fissato. Ma tutto può cambiare”

Contratto o meno, Dodò ci sta dando dentro in questo inizio di ritiro con il solito sorriso stampato e l’affetto dilagante della gente nei suoi confronti. Le incomprensioni con il club iniziate in inverno e proseguite durante la primavera (in ambito di rinnovo contrattuale) non sono sparite nel nulla. Ma non è certo tramontata l’ipotesi di un nuovo matrimonio insieme. Al momento calma piatta e nessun incontro fissato con precisione, ovviamente tutto può cambiare in un amen. Lo riporta Repubblica.