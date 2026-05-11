Repubblica racconta il gelo del Franchi: “Fate ridere” cantato da tutto lo stadio contro la Fiorentina

La salvezza matematica non basta a placare la rabbia dei tifosi viola: fischi, cori durissimi e un Franchi semivuoto fanno esplodere tutta la delusione per una stagione da incubo.

La Fiorentina conquista la salvezza matematica, ma al Franchi il clima è tutto fuorché celebrativo.

Come racconta La Repubblica, lo 0-0 contro il Genoa basta ai viola per restare in Serie A, senza però placare la rabbia di una tifoseria esasperata da una stagione lunga, sofferta e povera di soddisfazioni.

Al triplice fischio esplode la contestazione. Dalla Curva Fiesole si alzano cori durissimi contro squadra e società: dai fischi al pesante “Fate ridere”, fino agli insulti rivolti ai giocatori, accusati di aver trascinato Firenze in un campionato vissuto costantemente con l’incubo retrocessione.

Il malcontento si riflette anche sugli spalti del Franchi, lontani dall’atmosfera delle grandi occasioni. Nonostante i circa 19mila spettatori annunciati, molti settori dello stadio appaiono vuoti, segnale evidente di una crescente disaffezione nei confronti della squadra.

In campo, del resto, la Fiorentina offre un’altra prova opaca. I viola non riescono praticamente mai a rendersi davvero pericolosi, costruendo soltanto una timida occasione con il colpo di testa fuori misura di Ranieri. Il Genoa, invece, dà la sensazione di poter fare qualcosa in più e costringe De Gea a un intervento decisivo su Ostigard.

La salvezza è arrivata, ma non basta a cancellare delusione e amarezza. Ora Firenze pretende una svolta profonda, dentro e fuori dal campo.