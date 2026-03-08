Repubblica: “Paratici ha parlato con squadra e Vanoli. Richiamo all’unità in un momento cruciale”

Sono tutti sotto osservazione. Il ds Fabio Paratici ha parlato con la squadra in settimana e con il tecnico, invitando tutti a una assunzione di responsabilità diversa, sia per la maglia che per i compagni. Un richiamo all’unità e all’unione in un momento cruciale per la stagione.

Al Franchi arriverà un Parma più “tranquillo” e in questo senso le motivazioni potrebbero fare la differenza, anche se i ducali sono bravi a chiudere gli spazi e molto compatti. E anche all’andata, infatti, fu tutto meno che semplice. Ma al di là dei temi tattici, serviranno le giuste corde mentali e comportamentali per dimenticare definitivamente il crash di Udine. Insomma, vincere fa davvero bene a tutti. Lo riporta Repubblica.