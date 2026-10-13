Repubblica: “Oulai, il Galatasaray ci pensa ma la Fiorentina non apre alla cessione”

La Fiorentina punta sulla sua crescita

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, il Galatasaray continua a monitorare con attenzione Oulai, valutando la possibilità di affondare il colpo per il centrocampista della Fiorentina. La posizione del club viola, tuttavia, appare chiara: al momento non c’è intenzione di privarsi del giocatore. A Firenze la volontà è quella di puntare sulla sua crescita, nella convinzione che possa diventare una risorsa importante per il futuro. Le prestazioni offerte finora non hanno ancora soddisfatto pienamente le aspettative maturate durante il mercato estivo, ma la fiducia della società nelle sue qualità resta intatta. La Fiorentina intende quindi concedergli il tempo necessario per ambientarsi, maturare e trovare maggiore continuità, senza rinunciare a un investimento considerato strategico per le prossime stagioni. L’interesse del club turco, almeno per ora, non sembra destinato a modificare i piani della dirigenza viola. Lo riporta la Repubblica.