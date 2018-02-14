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Repubblica, l'appello dei tifosi: "Diamo fiducia a Dragowski! Sportiello..."

“Dragowski merita più spazio, diamogli fiducia da qui al termine della stagione”. A chiederlo – scrive stamattina La Repubblica – sono i tifosi della Fiorentina che in questi giorni, dopo la sconfitta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 09:43
Repubblica, l'appello dei tifosi: "Diamo fiducia a Dragowski! Sportiello..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Dragowski merita più spazio, diamogli fiducia da qui al termine della stagione”. A chiederlo – scrive stamattina La Repubblica – sono i tifosi della Fiorentina che in questi giorni, dopo la sconfitta con la Juventus e l’errore di Sportiello sul calcio di punizione di Bernardeschi, vogliono vedere all’opera il portiere polacco fin qui impiegato soltanto nelle due partite di coppa Italia contro Sampdoria e Lazio. (...) Sangue freddo e maniaco della perfezione, in queste ultime quattordici giornate di campionato potrebbe esserci spazio per lui.

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