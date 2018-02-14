Repubblica, l'appello dei tifosi: "Diamo fiducia a Dragowski! Sportiello..."

“Dragowski merita più spazio, diamogli fiducia da qui al termine della stagione”. A chiederlo – scrive stamattina La Repubblica – sono i tifosi della Fiorentina che in questi giorni, dopo la sconfitta...

“Dragowski merita più spazio, diamogli fiducia da qui al termine della stagione”. A chiederlo – scrive stamattina La Repubblica – sono i tifosi della Fiorentina che in questi giorni, dopo la sconfitta con la Juventus e l’errore di Sportiello sul calcio di punizione di Bernardeschi, vogliono vedere all’opera il portiere polacco fin qui impiegato soltanto nelle due partite di coppa Italia contro Sampdoria e Lazio. (...) Sangue freddo e maniaco della perfezione, in queste ultime quattordici giornate di campionato potrebbe esserci spazio per lui.