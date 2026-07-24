Repubblica: "La Fiorentina aspetta gli esterni e monitora il futuro di Kean"

Nessun rinforzo prima della tournée: Mastantuono e Alajbegovic restano obiettivi difficili

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, ma Fabio Grosso difficilmente avrà a disposizione nuovi rinforzi offensivi prima della partenza per la tournée in Inghilterra.



L'intenzione della dirigenza era quella di consegnare al tecnico almeno uno, se non due, esterni offensivi entro lo scorso fine settimana. I tempi delle trattative, però, si sono allungati e la squadra partirà senza nuovi innesti sulle corsie. Al termine dell'amichevole contro il Gubbio, Grosso ha ribadito che la rosa necessita ancora di essere completata in alcuni reparti. Il tecnico ha evidenziato l'arrivo di giovani di prospettiva, sottolineando però come avranno bisogno di tempo per crescere, confermando al tempo stesso la necessità di intervenire sugli esterni.



Le piste seguite dalla Fiorentina restano numerose, anche se non tutte appaiono realmente percorribili. Secondo la Repubblica, tra i profili valutati figura anche Franco Mastantuono del Real Madrid, ma il Fulham sarebbe in vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il club spagnolo. Si complica anche la strada che porta ad Alajbegovic: la forte concorrenza e la crescita della valutazione del giocatore, favorita anche dal Mondiale, hanno fatto salire il prezzo oltre i 30 milioni di euro.



Nel frattempo si raffreddano altre opzioni. Johan Bakayoko non è più considerato un obiettivo dopo la decisione del Lipsia di trattenerlo, mentre le indiscrezioni che accostavano Matías Soulé e Koleosho alla Fiorentina sono state smentite.



Parallelamente continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. Grosso ha raccontato di aver ritrovato un giocatore più maturo e sereno rispetto agli anni in cui lo aveva allenato, definendolo un calciatore di altissimo livello. Il tecnico ha riconosciuto che le voci di mercato fanno parte del calcio, ma ha ribadito come l'attenzione del gruppo sia concentrata esclusivamente sul lavoro quotidiano. Infine, ha ammesso che sarebbe felice di poter continuare ad allenare Kean anche nella prossima stagione, pur aggiungendo che, nel caso in cui si presentasse un'opportunità importante per l'attaccante, la società non potrebbe che augurargli il meglio.

