Repubblica: “Kean ha parlato con i compagni, no alla pista Napoli né al cambiare aria solo per soldi”

Moise infatti, ha ripetuto ai compagni in questi giorni di vacanze di essere concentrato sulla nuova stagione da disputare con la Fiorentina e, anche il fatto di aver tolto tutte le immagini dai social, non è da considerarsi un indizio di cessione, anzi, per chi lo conosce fa parte del carattere del personaggio.

Sul lato tecnico Moise vuole invece valutare bene qualsiasi possibilità per non arrestare una carriera ripartita con forza l’ultimo anno con 25 gol: cambiare aria solo per soldi non è un’opzione accattivante e alcune piste, tipo quella di Napoli in cui andrebbe a giocarsi il posto con il totem Lukaku, per quanto affascinanti non sono considerate al momento migliorative. Lo scrive Repubblica.