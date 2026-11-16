Mercato Repubblica: "Innesti in difesa, per Thiago Gabriel il prezzo è un problema. Più facile Neumann del Birmingham"

Il centrale in forza al Lecce è particolarmente gradito ma il costo del cartellino potrebbe non far decollare l'affare. Occhio a Neumann del Birmingham e alle piste inglesi

Il secondo intervento riguarda la fascia sinistra. Gli esperimenti con Viery, Valdepenas e Joao Mario non hanno ancora individuato un padrone definitivo per quella zona di campo. La Fiorentina cerca quindi un giocatore già pronto, possibilmente con esperienza in Serie A. Nel 2027 è atteso anche il rientro di Parisi, ma resta da valutare quale sarà la sua condizione dopo il lungo stop.

Non è escluso un intervento al centro della difesa. Thiago Gabriel del Lecce rappresenta un profilo particolarmente apprezzato, ma la valutazione economica complica l’operazione. Più percorribile potrebbe essere la pista Neumann del Birmingham. Con quattro centrali attualmente in rosa, un eventuale innesto sarebbe soprattutto un investimento in prospettiva. Sul fronte delle uscite, resta da definire il futuro di Dodô, ancora tra i possibili partenti, mentre Brescianini potrebbe diventare una pedina utile anche in eventuali trattative. Situazione diversa per Sottil, ormai ai margini del progetto.

La strategia di Paratici passerà anche dalla gestione delle operazioni in uscita, seguendo la linea già adottata in estate. Tra riscatti, cessioni e plusvalenze la Fiorentina potrebbe incassare quasi 80 milioni di euro a partire da giugno 2027. Una disponibilità economica che consentirebbe al club di affrontare le prossime sessioni con margini di manovra importanti, senza dover necessariamente ripartire da zero.

Lo scrive stamattina in edicola la Repubblica