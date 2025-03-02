Repubblica: “In casa Fiorentina la pressione è ancora alta. Palladino deve dare una svolta nella continuità”

L'allenatore della Fiorentina si è visto costretto a gestire la situazione più complicata della sua giovane carriera

"Solo? Ma che solo..." ha risposto settimana scorsa Raffaele Palladino a chi gli chiedeva se sentisse solo dopo i numerosi attacchi della società viola, soprattutto da parte del direttore sportivo Daniele Pardè. "Una presa di posizione netta, quella del tecnico, anche se poi la dirigenza ha preferito non aggiungere altro anche dopo l'ultima vittoria".

La pressione in casa Fiorentina è ancora tanto alta, nonostante la vittoria di venerdì contro il Lecce. Raffaele Palladino respinge ogni tipo di critica ai suoi giocatori, accetta i fischi ma continua a predicare calma e soprattutto, equilibrio nei giudizi. L'allenatore della Fiorentina si è visto costretto a gestire la situazione più complicata della sua giovane carriera, avvertendo tutte le responsabilità di un momento che aveva portato tre sconfitte consecutive. La società, in particolare Daniele Pradè, continuo a esprimere amarezza e disappunto per i risultati che non arrivano alla luce di un mercato molto positivo. Tocca a Raffaele Palladino dare una svolta, soprattutto dal punto di vista della continuità. Lo scrive Repubblica.