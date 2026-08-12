Repubblica, il retroscena del 18 aprile: "Pellegrino si ferma, la Fiorentina si informa"

Il Viola Park seguiva già da tempo l’attaccante argentino

Mateo Pellegrino è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante argentino rappresenta un rinforzo importante per la squadra di Grosso, soprattutto per le sue caratteristiche, che al momento non sono presenti in modo così marcato nella rosa viola. Un profilo che la Fiorentina segue da tempo, già dalla scorsa stagione, come confermato da un retroscena raccontato da Repubblica.

Lo scorso 18 aprile, durante Udinese-Parma, Pellegrino fu costretto a lasciare il campo all’intervallo dopo aver subito due forti traumi alla testa. L’attaccante accusava vertigini e giramenti e Cuesta decise così di sostituirlo con Elphege, autore poi del gol della vittoria. Gli accertamenti in ospedale esclusero fortunatamente complicazioni e Pellegrino tornò regolarmente in campo nella gara successiva.

Proprio in quella giornata, però, arrivò un segnale interessante: tra le numerose telefonate ricevute dal Parma per informarsi sulle condizioni del giocatore ce ne fu anche una proveniente da Firenze. All’epoca non si trattava necessariamente di un indizio di mercato, ma testimonia come Pellegrino fosse già da tempo sotto osservazione al Viola Park.