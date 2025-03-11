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Repubblica: "Giovedì la Fiorentina si gioca gran parte della stagione. Uscire dalla Conference sarebbe un disastro"

L'idea della società è niente scossoni a breve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2025 09:09
Repubblica: "Giovedì la Fiorentina si gioca gran parte della stagione. Uscire dalla Conference sarebbe un disastro" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina si gioca gran parte della stagione giovedì sera contro il Panathinaikos in un ottavo di finale di Conference League. Per come sembrava incanalata l’annata, il percorso europeo della terza competizione per importanza sembrava quasi un riempitivo se non un fastidio, con i viola a caccia di un posto in Champions: adesso la sfida al “Pana” è diventata quasi spartiacque perché uscire dall’Europa, dopo aver subito salutato la Coppa Italia ed essere progressivamente scivolati fino all’ottavo posto in campionato, sarebbe realmente un disastro. Ma guai a mollare prima delle prossime due partite contro “ Pana” e Juve. Dal canto suo anche la società marcia compatta sostenendo l’allenatore a parole e soprattutto con i fatti. L’idea, salvo cataclismi, resta quella di viaggiare insieme fino a fine stagione e poi vedere che tipo di risultati sono arrivati, ma senza scossoni a breve. Lo scrive Repubblica.

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