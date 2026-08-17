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Repubblica: "Fortini offerto a diversi club ma non ha estimatori. La Fiorentina vuole 10 milioni"

Non ha nessuna intenzione di rinnovare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:31
Repubblica: "Fortini offerto a diversi club ma non ha estimatori. La Fiorentina vuole 10 milioni" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Fortini
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Fortini non ha invece nessuna intenzione di allungare il contratto con i viola ma che continua a non avere estimatori, nonostante l’agente abbia offerto il giocatore a diverse squadre. Per l'esterno Paratici chiede dieci milioni. In difesa poi può uscire Pongracic, mentre a centrocampo il sacrificabile è Fabbian. Lo riporta Repubblica.

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