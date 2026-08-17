Repubblica: "Fortini offerto a diversi club ma non ha estimatori. La Fiorentina vuole 10 milioni"
Non ha nessuna intenzione di rinnovare
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:31
Fortini non ha invece nessuna intenzione di allungare il contratto con i viola ma che continua a non avere estimatori, nonostante l’agente abbia offerto il giocatore a diverse squadre. Per l'esterno Paratici chiede dieci milioni. In difesa poi può uscire Pongracic, mentre a centrocampo il sacrificabile è Fabbian. Lo riporta Repubblica.