Repubblica: “Fiorentina-Parma, il pareggio divide: critica della Curva, soddisfazione della dirigenza”

Il pareggio per 0-0 contro il Parma è stato interpretato in modo molto diverso tra tifoseria e società della Fiorentina. Su questa spaccatura si concentra l’analisi di la Repubblica Firenze, che racconta due letture opposte della stessa partita.

Da una parte c’è la posizione della Curva Fiesole. Il cuore del tifo viola, che nelle ultime settimane aveva comunque sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, non considera il punto conquistato come un risultato positivo. Pur riconoscendo un atteggiamento più combattivo rispetto ad altre uscite, con maggiore grinta e più voglia di lottare, per gli ultras il pareggio conta relativamente: con prestazioni di questo tipo e con questa mentalità, secondo loro, la squadra rischia di andare poco lontano.

Dall’altra parte c’è invece la lettura della dirigenza, decisamente più pragmatica. All’interno del club il pareggio non è stato vissuto con il rammarico di chi ha perso un’occasione importante per fare un salto nella corsa salvezza, ma piuttosto con la soddisfazione per un piccolo passo in avanti. Il punto conquistato, infatti, ha permesso alla Fiorentina di uscire dopo diverse settimane dalla zona retrocessione e di salire almeno al quartultimo posto in classifica.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, parlando informalmente con alcuni dirigenti negli spazi interni dello stadio Stadio Artemio Franchi, la partita contro il Parma è stata letta anche come una possibile mini inversione di tendenza. L’idea è che la Fiorentina di qualche settimana fa probabilmente avrebbe perso una gara del genere, come accaduto nelle sconfitte contro Hellas Verona, Cagliari e Lecce.

Per questo, nella visione della società, il punto conquistato rappresenta comunque un segnale positivo: bene il pareggio, bene l’uscita dalla zona retrocessione e bene anche la reazione dopo la sconfitta contro l’Udinese. Tutto però va contestualizzato in una stagione che fino a maggio sarà inevitabilmente vissuta con l’obiettivo primario della salvezza. L’idea è quella di procedere passo dopo passo, valorizzando anche piccoli risultati, senza aspettarsi svolte improvvise.

Parallelamente, all’interno del club si guarda già anche al futuro. In estate, infatti, potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti profondi che dovranno coinvolgere l’intero ambiente viola e portare un nuovo approccio all’interno del Viola Park, con l’obiettivo di resettare mentalità e ambizioni in vista della prossima stagione.