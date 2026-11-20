Repubblica: "Estupiñán proposto alla Fiorentina. Paratici valuta anche un difensore centrale"

In caso di uscita di Pongracic, gli innesti in difesa potrebbero salire

Fabio Paratici è pronto a intervenire sul reparto arretrato. Come riportato da Repubblica, il direttore sportivo viola ha già individuato una priorità in vista del mercato di gennaio: l'arrivo di un terzino sinistro. Per quella posizione sarebbe stato proposto Pervis Estupiñán, attualmente al Milan.

Le operazioni in difesa, però, potrebbero non limitarsi alla corsia mancina. Qualora il rendimento del reparto continuasse a non convincere, la Fiorentina potrebbe valutare anche l'inserimento di un nuovo difensore centrale. Il numero degli innesti potrebbe salire addirittura a due nel caso in cui Marin Pongracic, al momento fermo ai box per infortunio, dovesse lasciare Firenze.