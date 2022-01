Repubblica esalta la Fiorentina: “Notte impeccabile al Franchi, i viola si riprendono il sesto posto”

“Una notte perfetta per la Fiorentina, impeccabile. Contro un Genoa schierato in massa dietro la linea del pallone, in piena confusione societaria e con un allenatore ad interim chissà ancora per quanto, i viola comandano dall’inizio alla fine e si riprendono la sesta posizione in classifica (con una gara in sospeso, quel- la contro l’Udinese) rimettendo ordine tra chi corre e insegue per un piazzamento europeo. Arriva così una vittoria che al Franchi, in campionato, mancava dall’inizio di dicembre. L’esibizione della squadra di Italiano, che aveva chiesto di confermare tutte le buone sensazioni e le certezze derivanti dalla gara col Napoli in Coppa, è da applausi. Odriozola, Bonaventura, Biraghi, Vlahovic, Biraghi e Torreira. In ordine di marcatura, evidenziando anche come i viola riescano a trovare la rete con facilità e con elementi in ogni reparto. Il Genoa è stato impercettibile. Le insidie, però, potevano essere nascoste negli angoli di una gara che comunque andava vinta per rispondere a Juventus, Roma, Lazio e Torino che in questo turno avevano battuto forte e chiaro”. Lo scrive Repubblica.

