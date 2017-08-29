Repubblica: crollo abbonati, erano di più in C2. I numeri...
I dati parlano di 16.568 tessere sottoscritte, circa 3.500 in meno rispetto alla scorsa stagione
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 12:24
L'edizione odierna de La Repubblica dedica un ampio spazio alla questione della campagna abbonamenti appena conclusa. I dati, al momento, parlano di 16.568 tessere sottoscritte, circa 3.500 in meno rispetto alla scorsa stagione. Il dato più interessante, tuttavia, è quello relativo al paragone con la prima stagione della gestione Della Valle, ossia quella della ripartenza dalla Serie C2. Nel campionato 2002/03, infatti, gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi viola furono addirittura 80 in più rispetto al dato attuale.