Repubblica: "Asse caldo tra Fiorentina e Lazio, a Paratici piacciono Nuno Tavares e Cancellieri"

Il primo è stato sondato come eventuale sostituto di Dodò, il secondo andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni

Sempre più caldo l'asse che porta Firenze a Roma sponda Lazio: non solo i biancocelesti sono interessati a Piccoli e Fabbian, ma, secondo la Repubblica, alla viola piacciono 2 calciatori della squadra di Gattuso.

I nomi sulla lista di Paratici sono quelli di Nuno Tavares e Matteo Cancellieri. Entrambi hanno mercato: il primo, sondato come post Dodò, è parecchio apprezzato dal Porto di Farioli, il secondo invece ha mercato un po' in tutta Europa, da qualche club di Premier, passando per Torino e Olympiacos.

Due suggestioni al momento, ma intanto sono altri nomi finiti sul taccuino di Paratici.