Repubblica annuncia: "Grosso alla Fiorentina? Domani arriverà l'ufficialità"

Il tecnico guadagnerà 1,2 milioni a stagione

Su il sipario sulla stagione 2026-2027. Parte ufficialmente domani la nuova Fiorentina, con Paratici impegnato in America nel primo incontro di persona con il presidente Giuseppe B. Commisso e con Grosso in panchina, pronto, dopo essersi liberato dal Sassuolo, a diventare il nuovo tecnico viola. Il nuovo allenatore firmerà un contratto biennale, fino al 2028, con opzione per un terzo anno e guadagnerà 1,2 milioni a stagione. L'annuncio arriverà con ogni probabilità domani, contestualmente al viaggio negli States del ds Paratici e del dg Ferrari. Lo riporta Repubblica.