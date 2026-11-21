Repubblica: “A Spalletti piace molto Ndour, la Fiorentina non ha intenzione di cederlo a gennaio”

Il tecnico della Juventus apprezza molto il centrocampista viola

L'allarme caviglia scattato all'inizio della sosta per le nazionali con l'Under 21 si è risolto nel migliore dei modi per Cher Ndour e per la Fiorentina: lo stop deciso dal ct Silvio Baldini da scopo precauzionale, gli accertamenti hanno escluso lesioni rilevanti e il centrocampista classe 2004 è rientrato regolarmente in gruppo già all'inizio della settimana appena trascorsa. La sua disponibilità per la trasferta di lunedì sera a Monza non è dunque in discussione e il classe 2004 si candida a riprendersi subito una maglia da titolare in mediana come contro la Juventus nell'ultima gara disputata.

Il gradimento di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, verso le qualità di Ndour resta un tema destinato a riaffiorare, ma strappare il 22enne alla Fiorentina già a gennaio appare estremamente complicato: la società viola - secondo quanto rivelato da La Repubblica di Firenze - non ha alcuna intenzione di privarsi di un perno tattico nel pieno della risalita in classifica, a maggior ragione nel bel mezzo della stagione in corso. Qualsiasi discorso relativo al futuro sarebbe rinviato semmai all'estate, specialmente se per alcune prestazioni dovesse lievitare la sua valutazione.

L'utilizzo pieno I numeri raccontano il peso specifico assunto da Ndour nella "nuova" Fiorentina: dal ritorno di Vanoli in panchina, su 810 minuti complessivi tra 8 gare di campionato e una di Coppa Italia, il centrocampista ha saltato soltanto 11 minuti (nel finale contro il Como), collezionando 799 minuti effettivi e mantenendo intatto lo status di titolare anche con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Una crescita costante sul piano del lavoro e dell'affidabilità che ha spinto lo stesso tecnico a indicarlo come esempio per tutto lo spogliatoio e profilo ormai pronto per il giro della Nazionale maggiore, confermando la linea tracciata in estate dal ds Fabio Paratici quando il club aveva scelto di trattenerlo nonostante i primi sondaggi dall'estero e da big italiane. Lo riporta Tuttomercatoweb