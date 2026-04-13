Report Fiorentina: Kean problema alla tibia, Parisi ha un edema osseo. Risentimento per Brescianini

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera contro la Lazio. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini per infortunio. Il club ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Infatti la Fiorentina fa sapere che Kean deve fare i conti con la solita problematica alla tibia. Per Parisi invece un edema osseo al piede destro, Brescianini ha accusato un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Mentre Fortini ha una sindrome retto adduttoria ma è prossimo al rientro