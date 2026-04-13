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Report Fiorentina: Kean problema alla tibia, Parisi ha un edema osseo. Risentimento per Brescianini

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Report Fiorentina: Kean problema alla tibia, Parisi ha un edema osseo. Risentimento per Brescianini

Redazione

13 Aprile · 13:29

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 13:29

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La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera contro la Lazio. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini per infortunio. Il club ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Infatti la Fiorentina fa sapere che Kean deve fare i conti con la solita problematica alla tibia. Per Parisi invece un edema osseo al piede destro, Brescianini ha accusato un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Mentre Fortini ha una sindrome retto adduttoria ma è prossimo al rientro

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