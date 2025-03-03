Report Fiorentina: "Controllo per Colpani tra 2 settimane. Adli domani in gruppo. Folorunsho da valutare"
Il report medico della Fiorentina sulle condizioni dei 3 giocatori infortunati in casa viola: Adli, Folorunsho e Colpani
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Andrea Colpani sta eseguendo un trattamento conservativo per una lesione di LISFRANC rimediata a seguito di un trauma di gioco. Sarà sottoposto a nuovo controllo specialistico tra 2 settimane per aumentare i carichi di lavoro ed essere gradualmente reinserito in gruppo.
Il calciatore Yacine Adli inizierà il reinserimento in gruppo da domani e la sua disponibilità per gare ufficiali sarà valutata nei prossimi giorni.
Il calciatore Michael Folorunsho sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare da una lesione del muscolo vasto intermedio da trauma diretto subito durante la gara di campionato contro l’Hellas. Verrà rivalutato nei prossimi giorni.