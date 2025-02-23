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Report della Fiorentina: "Trauma cranico per Kean. Il calciatore è in ospedale per accertamenti"

Arriva il report medico ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Moise Kean, uscito per infortunio a metà del secondo tempo dopo un brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Ver...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2025 17:35
Report della Fiorentina: "Trauma cranico per Kean. Il calciatore è in ospedale per accertamenti" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arriva il report medico ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Moise Kean, uscito per infortunio a metà del secondo tempo dopo un brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona. Di seguito la nota pubblicata sul sito da parte del club viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".

 

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