Repice: "Vanoli deve restare, ha fatto un lavoro pazzesco. Kean va tenuto, se la Viola ha grandi obiettivi"

Francesco Repice si sofferma sulla possibile conferma di Vanoli e su Moise Kean

Il noto giornalista e radiocronista, Francesco Repice, è intervenuto a Radio Firenzeviola, iniziando da un riflessione sul prossimo allenatore della Fiorentina: "Per me deve restare Vanoli, lo dico subito. Ha fatto un lavoro pazzesco. Io a un certo punto pensavo che la Fiorentina fosse messa veramente male, era la classica situazione in cui ti trovi senza avere la mentalità e lo spirito battagliero per lottare per quell'obiettivo".

Aggiunge: "Per vincere ci vogliono i calciatori forti. Non capisco come possa essere messo in discussione Vanoli perché non so in quanti sarebbero stati in grado di fare quello che ha fatto lui. Anche perché mi semplifico la vita confermando lui e investendo sui calciatori. Stare lì e superare tutte le difficoltà tirando fuori la squadra era un compito difficilissimo da raggiungere".

Su Kean: "Se la Fiorentina ha obiettivi alti lo tiene. Moise è un giocatore forte, a meno che Paratici , che non è uno che si accontenta, abbia in mente un nome ancora più forte. Non è detto che se vada via arrivi uno più forte. Se è in forma, può fare benissimo in qualsiasi squadra".