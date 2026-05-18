RepFi: "Dopo tante amarezze, nel finale arriva il retrogusto dolce per la Fiorentina"

La Fiorentina espugna con orgoglio la Juve e complica la corsa Champions dei bianconeri evitando il peggior rendimento dell’era dei tre punti

Secondo La Repubblica (edizione Firenze), non è sempre vero che “il veleno sta nella coda”: a volte, dopo tante delusioni, nel finale può arrivare una soddisfazione capace di addolcire almeno in parte l’amarezza accumulata.

Ed è proprio ciò che è accaduto alla Fiorentina che, con una prova di orgoglio e carattere — quello richiesto con forza dalla curva e dai tifosi — ha espugnato Torino battendo 2-0 la Juventus. Un successo che regala ai viola una piccola gioia nel finale di stagione, rovina i piani dei rivali storici e complica la corsa Champions della squadra di Luciano Spalletti, lasciando lo Stadium ammutolito al termine della gara.

Con 41 punti in classifica e ancora una partita da giocare contro l’Atalanta, la Fiorentina evita inoltre di chiudere con il peggior rendimento in Serie A nell’era dei tre punti, superando quota quaranta con dignità.