Renzi attacca Report, Ranucci risponde: “Dell’invito a cena di Renzi con gli Arabi ce lo ha detto Barone”

“Report non ha diffamato, gettato fango sull’ex premier Renzi, ha invece ricostruito una vicenda confermata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone”. Queste le parole di Sigfrido Ranucci al programma Chesarà… di Serena Bortone su Rai3 questa sera, in replica a quanto dichiarato oggi da Matteo Renzi sull’inchiesta di Report che parla di presunti contatti con l’Arabia Saudia per un possibile cambio di proprietà della Fiorentina. “Non abbiamo in mano il messaggio ma ce ne ha parlato Barone – ha precisato Ranucci, aggiungendo di “non aver mai detto che prendesse soldi, non lo penso neppure, penso che lo abbia fatto per la passione della Fiorentina, io sono della Roma e invidio anche quella disponibilità economica dell’Arabia Saudita”.

“Vorrei precisare un’ultima cosa – ha sottolineato ancora Ranucci – la Fiorentina ha smentito l’idea di voler cedere la squadra non l’esistenza del messaggio”. Immediata la replica del presidente di Italia Viva: “Report e Ranucci ormai non hanno alcuna credibilità. Io ci sono passato. Sappiamo come funziona il metodo Report”, ha sottolineato Renzi a margine del suo intervento a Palermo. “Sa cosa mi dispiace? – dice ancora il leader di Iv – Che quando si va a querelare Report, le spese le paga il contribuente. Cioè loro diffamano, ma tocca poi ai cittadini pagare il conto. Bisognerebbe sollevare questo problema e dire che le spese legali di Ranucci è bene che le paghi Ranucci e non il cittadino italiano”.