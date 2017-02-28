Reja: "Fiorentina? Mantengo il silenzio, ne riparleremo se succede"
Edy Reja ha parlato del suo accostamento alla Fiorentina, nelle vesti di traghettatore sino a fine anno, a Radio Incontro Olympia: "Io alla Fiorentina? Per adesso mantengo il silenzio. Ne riparleremo...
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2017 15:33
Edy Reja ha parlato del suo accostamento alla Fiorentina, nelle vesti di traghettatore sino a fine anno, a Radio Incontro Olympia: "Io alla Fiorentina? Per adesso mantengo il silenzio. Ne riparleremo se e quando succederà".