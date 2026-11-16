Reginaldo: "Vanoli trasmette carattere, non confermarlo è stato un errore. Mi piace la sua idea di calcio"

Reginaldo ha rilasciato un intervista dove ha ripercorso la sua esperienza in maglia viola in collegamento con Toscana Tv

L'ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo ha parlato in collegamento con Toscana TV dei temi di attualità a "Casa Viola".

"Vedendo tutti i giocatori di nome e di blasone che sono stati presi, nessuno pensava in una partenza cosi. La delusione è grande, il primo errore è stato non confermare Vanoli l'anno scorso. Aveva già il gruppo in mano poi è stato esonerato ed ha preso Grosso. La piazza fiorentina non è facile, per Grosso non è stato facile e non è riuscito a fare risultati ed è arrivato l'esonero. Da tifoso comunque mi aspettavo molto di più dalla squadra. L'anno che ho fatto a Firenze giocavo con dei fenomeni come Toni, Mutu, Santana, Jorgensen. Quando siamo partiti a -11 e le prime due le abbiamo perse, i tifosi sono venuti a parlarci. La colpa non era del mister Prandelli ma era nostra. Ora paga subito l'allenatore, la delusione quando viene mandato via un allenatore deve essere dei calciatori. I giocatori devono farsi un esame di coscienza"

Su Vanoli:

"L'anno scorso quando è subentrato non era riuscito a trovare la quadra. Poi ha fatto benissimo, è un allenatore che trasmette il suo carattere. A me piace e piace anche la sua idea di calcio"

Sulle difficoltà di lavorare con i giovani:

"Non è difficile fare spazio ai giovani e farli giocare. È difficile trovare giovani mentalizzati. Quando giocavamo noi ogni allenamento era una sfida. Oggi perdono e vanno a casa tranquilli e contenti, i giovani di qualità ce ne sono. Devono solo prendere il calcio più seriamente e non come un divertimento"

Sui giocatori offensivi della Fiorentina:

"Sono quattro esterni veramente forti. Njie mi ha impressionato col Torino e mi sta impressionando. Giocatore velocissimo e tecnico che può fare benissimo. Se vai a vedere Milan o Juve non hanno questi esterni qui. La Fiorentina deve fare molto di più con questo tipo di giocatori. Sono tutti e quattro con caratteristiche diverse e ogni partita potrà sfruttare al meglio ogni giocatore"

Sulle somiglianze con un esterno della rosa:

"Io nel mio piccolo ho fatto quello che ho potuto. Non sono arrivato ai livelli loro del Real Madrid o squadre del genere. Avevo meno tecnica però andavo il doppio di loro. Io ero più contento quando facevo assist per i compagni. La prima partita con la Fiorentina mesi il cross per Toni e disse Reginaldo deve iniziare a giocare. E gli esterni erano Mutu, Santana e Jorgensen"

Sulla difesa:

"Penso che sia un momento in cui devono lavorare. Ci sono giocatori di qualità e di nome importanti, devono lavorare e troveranno la quadra. A partire da De Gea credo che miglioreranno perchè ce l'hanno nelle corde"

Su Viery:

"Penso che quando giochi in Brasile e vieni in Italia il primo anno, soprattutto per un difensore in Italia è tosta. O sei mentalizzato e hai avuto la fortuna di lavorare in Brasile con un allenatore che ha visione difensiva ma altrimenti è difficile. I difensori sbagliano e prendono gol, gli attaccanti possono sbagliare e ci sono 70m di campo. Sta soffrendo questa cosa qui ma è un grandissimo difensore e col tempo può migliorare"

Su Dodo:

"Devono fare di tutto per cercare di recuperarlo. È un giocatore ancora giovane ma bisogna vedere se il giocatore vuole rimanere"

Sulla stagione:

"Non c'è niente da buttare, bisogna continuare a lavorare e cercare di fare punti. Sfruttare il massimo e arrivare più lontano possibile"

Sui ricordi in viola:

"Il ricordo più bello per me che venivo da Treviso era sentire alla seconda partita in casa tutta la Curva Fiesole che cantava la canzone di Reginaldo è stato incredibile.

Abbiamo vissuto tante cose belle, era un periodo brutto per la Fiorentina che si riprendeva dopo la retrocessione e dal -11 dove siamo partiti. Le prime due le abbiamo perse, io sono entrato a 30 minuti dalla fine feci il cross per Luca Toni del 2-3 contro l'Inter. Abbiamo portato la Fiorentina in coppa UEFA e per me è stata una gioia immensa. Ero in camera con Seba Frey e siamo stati insieme pure a Bologna e appena possiamo ci sentiamo. Nel centenario ci dovevo essere pure io ma non sono riuscito a venire per motivi lavorativi"