Reginaldo attacca: "Acquisti fatti senza criterio, l'errore grave è stato mandare via Vanoli"

L'attacco di Reginaldo

L'ex viola Reginaldo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Penso che, con i giocatori che si ritrova, la Fiorentina possa solo che migliorare, perché ha tanti giocatori di qualità in rosa. La Fiorentina di Italiano aveva qualità, adesso hanno comprato tanti giocatori forti ma senza criteri. Non c’è un sistema tattico ben inquadrato, sia in fase di possesso che di non possesso".

"Da quando è arrivato Vanoli è cambiato, ma prima di lui pensavano solamente ad attaccare, senza pensare a difendere. Adesso è un po’ migliorato questo aspetto. Ma l’errore è partito a monte: dopo la scorsa stagione, bisognava ripartire con Vanoli, che conosceva già il gruppo".

Il valore di giocare per la Fiorentina: "Giocare a Firenze è una cosa importante: devi capire il senso di appartenenza, capire che è una maglia importante. Penso che alcuni giocatori siano venuti pensando che il campionato italiano fosse semplice, non è così".

Su Viery: "Per Viery è ancora più difficile, perché in Brasile si difende in maniera molto diversa: non esiste il fattore di coordinazione con il terzino o altro. Gli serve tempo, ma può diventare forte. Basta pensare a Marquinhos: in Italia non aveva avuto tanto spazio, poi è diventato un big europeo".

"Beto e Pellegrino? Nessuno dei due è paragonabile a Kean: quando sta bene è veramente fenomenale. Beto sta giocando poco e, quando un giocatore non trova minutaggio, diventa difficile trovare il ritmo partita utile, anche perché Pellegrino i suoi gol li sta facendo e lo spazio è poco. Bisognerebbe trovare il modo per far giocare entrambi. Il dualismo in attacco non è utile, non dà continuità a nessuno dei due. Bisogna scegliere un titolare fisso e l’altro deve essere bravo a farsi trovare pronto"

Conclude con un commento su Varela: "Devo fare i complimenti al Monza, che ha trovato un attaccante veramente fortissimo che non conoscevo. Si è visto anche contro il Napoli: un grandissimo gol. Se continua così, può fare davvero una grande carriera".