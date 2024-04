Record negativo per Venuti: è il calciatore in attività con più gare senza gol in A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori di Serie A ancora in attività che hanno più presenze nel nostro massimo campionato senza aver mai segnato. Al primo posto c’è un ex viola che in 126 presenze, con le maglie di Benevento(31), Fiorentina(84) e Lecce(11), non ha ancora trovato la prima gioia in Serie A. Dietro all’ex terzino gigliato c’è il difensore del Monza Pedro Pereira con 107 gare nella massima competizione nazionale italiana senza segnare. Chiude il podio invece Matteo Lovato con 85 match, tra Torino, Salernitana, Verona, Atalanta e Cagliari, senza entrare nel tabellino dei marcatori.

AGUDELO: “ALLA FIORENTINA NON HO SFODATO PER COLPA DELLA PANDEMIA. PAROLE DI AMRABAT FUORI TEMPO”