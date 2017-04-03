Razzi show: "In Corea il Cagliari ha preso il nuovo Riva, ora la Fiorentina vorrebbe coreani. Guadagnano come operai".

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com il senatore Antonio Razzi ha parlato anche di Fiorentina. Riguardo il neo acquisto del Cagliari Kwang Song Han, il primo giocatore nord-coreano in Serie A ha detto:...

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com il senatore Antonio Razzi ha parlato anche di Fiorentina. Riguardo il neo acquisto del Cagliari Kwang Song Han, il primo giocatore nord-coreano in Serie A ha detto: "È molto bravo tecnicamente, anzi, è stato quasi definito il Gigi Riva giovane. Ce ne sono altri che ora la Fiorentina vorrebbe. E c'è stata un'interrogazione parlamentare da parte di due del Partito Democratico, sebbene in Corea del Nord non governi il centrodestra, sostenendo che così guadagnano soldi per bombe atomiche. Ma quando mai, ho saputo che prende uno stipendio da operaio, per mangiare e bere. Ora la nazione si vuole aprire, far circolare i giovani, fargli imparare le lingue...".