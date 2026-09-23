Rassegna stampa: tutti i titoli dei giornali di oggi sulla Fiorentina

Una panoramica delle principali letture della stampa sulla Fiorentina, tra analisi tattiche, rendimento dei singoli, indicazioni emerse dalle ultime partite e prospettive del nuovo ciclo tecnico.

La Fiorentina non giocherà in campionato fino al 10 di ottobre, quando sfiderà a Genova il Genoa di Daniele De Rossi. In assenza di partite (tolta la simbolica amichevole contro il Signa) i quotidiani oggi si concentrano su vari aspetti relativi alla squadra viola.

Il Corriere dello Sport titola: "UN DRAGO DA FAVOLA", a sottolineare - qualcuno lo aveva già scritto ieri - la grande prova di Dragusin contro il Napoli. Emergono anche, nel catenaccio, le parole dell'agente che ha dichiarato che: "Dopo il Frosinone gli ho ricordato chi è davvero". Un ottima spinta per alzare il livello delle prestazioni del calciatore. L'altro pezzo principale riguarda sempre la difesa: "VANOLI ALLARME IN DIFESA". La Fiorentina ha preso 12 reti in cinque partite, per cui Vanoli dovrà fare particolare attenzione alla fase difensiva, specialmente alle amnesie come quella di domenica che è costata il gol partenopeo. Il Corriere dello Sport si occupa anche di attualità e di infortunati. La colonnina di pagina 21 riporta: "PARISI SLITTA PUO' TORNARE A GENNAIO". Il terzino dunque non rientrerebbe quando previsto, ma rivedrebbe il campo direttamente ad inizio girone di ritorno. Spazio infine alla questione stadio: "FUTURO FRANCHI I TEMPI SI SONO ALLUNGATI".

Il Corriere fiorentino dedica il titolo della sezione dedicata alla Fiorentina alla pausa nazionale e a tutti i calciatori convocati che sono passati dal settore giovanile viola: "VIOLA PARK COVERCIANO". Nell'ordine Kayode del Brentford, Ghilardi e Mancini della Roma, Zaniolo dell'Udinese e il prestato Kouadio al Monza. Nel trafiletto di centro pagina viene commentata la multa di 16 mila euro per i cori di domenica: "CORI, RITARDI, PROTESTE: 16 MILA EURO DI MULTE. Nel taglio basso della pagina invece spazio alla Primavera: "LA PRIMAVERA CERCA ANCORA IL PRIMO SUCCESSO" a sottolineare come la squadra di Andreazzoli sia ancora a zero vittorie.

La Fiorentina trova spazio in prima pagina de La Nazione, specificamente Quotidiano Sportivo (QS): "AZIONI IN RIALZO. LA ROSA VIOLA VALE DI PIU'. L'EFFETTO MASTA E DELLE SCELTE SOCIETARIE". A seguire tre pagine. Il titolo principale sulla Fiorentina riguarda ancora la nazionale: "LA DOPPIA CARICA DELL'ITALIA, ESPOSITO, FRATELLI DA SOGNO, KAYODE PRONTO A STUPIRE". Nel taglio basso invece si trova un altro richiamo alla multa pagata dalla Fiorentina, messa a confronto con quella della Juventus: "CASO MAZZOLA, LA JUVE SE LA CAVA CON UNA MULTA". A seguire quel che si leggeva in prima pagina sull'aumento di quotazioni della Fiorentina: "QUEL TESORO DELLA (NUOVA) ROSA VIOLA VALUTAZIONE DA OLTRE 350 MILIONI MA SETTE SQUADRE VALGONO DI PIÙ LA SPINTA DI MASTA, IL GIOIELLO OULAI". La spalla invece riguarda il lavoro di Vanoli: "RIPOSO TERMINATO, OGGI SI RIPRENDE. IL PIANO DI VANOLI". Nelle terza pagina che QS dedica alla Fiorentina si trova un altro pezzo sui nazionali: "L'AVVENTURA DEI NAZIONALI DA FAGIOLI A BETO E OULAI L'INTERNAZIONALE GIGLIATA OTTO GIOCATORI IN VIAGGIO".