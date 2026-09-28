Rassegna stampa: tutti i titoli dei giornali di oggi sulla Fiorentina e sul mondo viola

Una sosta che lascia spazio alle nazionali, ma i quotidiani continuano a raccontare la Fiorentina tra il duello Pellegrino-Beto, i giovani e il lavoro di Vanoli

La sosta per le nazionali porta inevitabilmente i quotidiani sportivi a concentrarsi soprattutto sull'Italia e sulle vicende delle varie selezioni. La Fiorentina, però, continua a trovare spazio sulle pagine locali e nazionali, con diversi spunti che riguardano soprattutto il reparto offensivo, i giovani e quanto emerso dall'amichevole di ieri contro il Signa.

CORRIERE DELLO SPORT - Il giornale di Ivan Zazzaroni dedica oggi due pagine alla Fiorentina. Il titolo principale è “PELLEGRINO ALLO SPRINT”, accompagnato dal catenaccio: «Il ruolo di centravanti della Fiorentina non ha ancora un padrone assoluto. Beto ha giocato meno, l’argentino vuole convincere tutti». Un duello, quello tra Pellegrino e Beto, che resta dunque aperto: l'argentino sta cercando di sfruttare ogni occasione per scalare le gerarchie, mentre il portoghese deve ritrovare la condizione migliore.

Nel taglio basso trovano spazio anche le parole pronunciate ieri da Pellegrino dopo l'amichevole con il Signa. “LAVORIAMO PER ELIMINARE I DIFETTI” è il titolo scelto dal quotidiano, a testimonianza di un lavoro che Vanoli e il suo gruppo stanno portando avanti anche durante la sosta.

La seconda pagina è dedicata proprio alla partita di ieri. Occhi puntati soprattutto su Dodô, autore di una prestazione che ha lasciato buone sensazioni: “RISPUNTA DODÒ E CONVINCE”. Accanto a questo approfondimento, spazio anche alla gestione della preparazione: “ORA UNO STOP, MERCOLEDÌ DOPPIA SEDUTA”. Il programma dei preparatori atletici prevede dunque una pausa dopo l'amichevole, prima di tornare a lavorare con una doppia seduta nella giornata di mercoledì.

GAZZETTA DELLO SPORT - Il giornale rosa guarda invece soprattutto all'Argentina e ai suoi talenti. Al centro dell'attenzione ci sono Franco Mastantuono e Nico Paz, due dei giovani argentini destinati a contendersi un ruolo sempre più importante nell'Albiceleste.

Il tema è quello della successione simbolica alla maglia numero 10 dopo l'ultima partita di Messi con la nazionale. Una questione che riguarda da vicino anche la Fiorentina, visto che Mastantuono è uno dei giocatori arrivati in estate e sta vivendo i suoi primi mesi in viola.

LA NAZIONE - Ampio spazio alla Fiorentina anche sulle pagine del Quotidiano Sportivo, il dorso sportivo de La Nazione. La squadra viola compare già in prima pagina, nel taglio basso, con “TEST AMARCORD COL SIGNA E TANTI GIOVANI SOTTO LA LENTE DI VANOLI: ECCO CHI SONO”.

Il riferimento è naturalmente all'amichevole di ieri, che aveva anche un significato particolare: il confronto con il Signa ha infatti richiamato il primo incontro della storia della Fiorentina, disputato proprio contro la formazione signese un secolo fa. Non sorprende quindi il titolo scelto per l'apertura delle due pagine: “CENTO ANNI DI EMOZIONI, CAPPELLI DI PAGLIA E GOL. FESTA VIOLA CONTRO IL SIGNA”.

Molto spazio viene dedicato ai giovani osservati da Vanoli. Una delle spalle titola “VANOLI E I GIOVANI, CIANCIULLI (2008) STOFFA DA LEADER, PERROTTI SI SACRIFICA”, mettendo in evidenza due dei ragazzi che hanno avuto modo di mettersi in mostra nell'amichevole.

L'altra spalla guarda invece alla nazionale rumena e a Radu Dragusin, reduce dalla sfida contro la Svezia. Il titolo di Giampaolo Marchini è “RADU, IN DIFFICOLTÀ CONTRO LA SVEZIA, MA È IL BALUARDO DELLA RETROGUARDIA”. Una valutazione che tiene insieme le difficoltà mostrate dal difensore nell'ultima uscita con la Romania e il ruolo che continua ad avere nelle gerarchie della Fiorentina.

La seconda pagina si concentra invece su Nicolò Fagioli e sulla sua posizione tattica. “FAGIOLI AL CENTRO DEL DUBBIO, DIVISO TRA REGIA E MEZZ’ALA” fotografa una questione interessante: Vanoli lo considera principalmente come possibile regista, mentre Roberto Mancini lo ha utilizzato da mezz'ala in nazionale. Due interpretazioni differenti delle caratteristiche del centrocampista viola.

C'è poi spazio per il ricordo di un volto storico del calcio italiano: “ADDIO A BATTARA, IL PRIMO BATMAN. ALLENÒ A FIRENZE CON MANCINI”. Un ricordo che lega la scomparsa dell'ex portiere anche alla sua esperienza sulla panchina viola.

Nel taglio basso torna invece il tema del reparto offensivo. “BETO LAVORA PER TORNARE AL TOP, PRONTO AL ‘DUELLO’ CON PELLEGRINO”. Il portoghese è chiamato a recuperare la migliore condizione e a giocarsi le proprie carte per la maglia da titolare. Un dualismo che, almeno per il momento, sembra tutt'altro che deciso.

Chiude la rassegna la Fiorentina Femminile, protagonista di un esordio negativo in campionato: “VIOLA KO ALL’ESORDIO, L’INTER È SPIETATA”. Una partenza complicata contro le nerazzurre, che completa una rassegna stampa nella quale il tema dominante per la prima squadra resta comunque quello della costruzione della nuova Fiorentina di Vanoli: giovani, gerarchie offensive e identità tattica.