Rassegna stampa: tutti i titoli dei giornali di oggi sulla Fiorentina e sul mondo viola

La Nazionale resta al centro delle prime pagine, ma i quotidiani guardano anche alla Fiorentina: Fagioli, Kayode, Valdepenas e i dubbi di Vanoli in vista del Genoa

Ancora la Nazionale al centro delle prime pagine, con il campionato fermo e la Fiorentina che tornerà in campo la prossima settimana contro il Genoa di Daniele De Rossi. Una partita importante per i viola, chiamati a ripartire con i tre punti dopo la sosta. I giornali continuano però a guardare anche dentro casa Fiorentina, concentrandosi soprattutto su alcune questioni tattiche e sulle possibili scelte di Paolo Vanoli.

CORRIERE DELLO SPORT - Il giornale dedica parecchio spazio alla Nazionale e trova due titoli direttamente legati alla Fiorentina. Il primo è: "LA RICETTA, FAGIOLI ALLA VERRATTI" Il catenaccio spiega: "Mancini gli ha affidato il palleggio dell’Italia: sa gestire il possesso come faceva il talento abruzzese". Il paragone con Verratti è naturalmente impegnativo, ma racconta bene il ruolo che il quotidiano attribuisce a Fagioli: non soltanto una mezz'ala, ma un giocatore capace di assumersi responsabilità nella costruzione del gioco. È una lettura che si sposa anche con il possibile utilizzo nella Fiorentina, dove Vanoli potrebbe sfruttarne la doppia natura di play e mezz'ala. Nella pagina accanto spazio a un altro giocatore che conosce molto bene Firenze. Il titolo è: "KAYODE NON SMETTE DI CORRERE". Un titolo semplice, quasi fotografico, che punta soprattutto sulle caratteristiche atletiche dell'ex viola e sulla sua crescita lontano dall'Italia. La convocazione in Nazionale rende inevitabilmente ancora più evidente il percorso compiuto dal terzino. Più avanti arriva la pagina interamente dedicata alla Fiorentina, con un tema molto attuale: la situazione sulla fascia sinistra. Il titolo scelto è: "VIOLA, COSI' VALDE TUTTO". Il gioco di parole su Valdepenas introduce una questione tattica precisa. Il catenaccio recita: "Vanoli ha preferito il brasiliano adattato al talento spagnolo più offensivo, che ora vuole convincere il tecnico. E con Parisi che torna a gennaio.... " Il punto non è soltanto la preferenza momentanea di Vanoli, ma la possibile gerarchia sulla corsia mancina. Valdepenas, arrivato con caratteristiche più offensive, rischia infatti di trovarsi davanti una concorrenza più complicata del previsto. Il riferimento al ritorno di Parisi a gennaio aggiunge un ulteriore elemento: il tecnico dovrà gestire una fascia con caratteristiche diverse e, soprattutto, decidere quanto spazio concedere a un giocatore che il club ha investito per valorizzare. Nel taglio basso trova spazio anche l'aggiornamento sul lavoro della squadra: "DOPPIA SEDUTA, ATTA TORNA COL GRUPPO". Una notizia breve ma significativa in vista della ripresa del campionato. La spalla è invece dedicata all'ormai annosa questione dello stadio: "IL CLUB, ALTRI 30 MILIONI. ORA DECIDE IL COMUNE". Qui il focus si sposta dal campo alla partita istituzionale sulla concessione del Franchi, con la posizione economica del club messa in evidenza dal titolo.

LA NAZIONE - Il giornale toscano, attraverso Quotidiano Sportivo, sceglie Fagioli come uno dei temi principali. In prima pagina troviamo: "PLAY E MEZZ'ALA, LA DOPPIA VITA DI NICO FAGIOLI, E ORA VANOLI PUO' SCHIERARLO INSIEME AD OULAI". Qui il giornale insiste ancora più chiaramente sulla duttilità del centrocampista. La definizione di «doppia vita» sintetizza due possibili interpretazioni tattiche dello stesso giocatore: regista davanti alla difesa oppure mezz'ala. Il riferimento a Oulai porta immediatamente il discorso dentro la Fiorentina, immaginando una possibile convivenza tra i due. Anche La Nazione dedica poi una pagina a Kayode, con un titolo piuttosto netto: "KAYODE IN PREMIER DA 'INVISIBILE' L'ITALIA SE NE E' ACCORTA DOPO DUE ANNI". Il titolo costruisce il racconto attorno a un paradosso: un giocatore cresciuto nel calcio italiano che è riuscito a imporsi in Premier League prima di ottenere la definitiva attenzione della Nazionale. È anche, inevitabilmente, una storia che a Firenze viene letta attraverso il rimpianto per la cessione. Nelle due pagine dedicate alla Fiorentina trovano spazio anche alcune notizie più brevi. Sul taglio alto si parla di Francesco Picciotto con: "MARKETING, PICCIOTTO LASCIA LA SOCIETA". La notizia riguarda la mancata conferma dopo il periodo di prova e rappresenta quindi un piccolo movimento nell'area dirigenziale e organizzativa del club. Spazio anche al caso della Romania e di Radu Dragusin: "IL CT HAGI LO ESCLUDE. DRAGUSIN SI ARRABBIA". Un episodio che viene raccontato dal punto di vista del rapporto tra il difensore e la propria Nazionale, con le conseguenze che potrebbero interessare anche la Fiorentina in vista della ripresa del campionato. Il titolo principale della pagina torna però su Fagioli: "LA DOPPIA OCCASIONE DI NICOLO' MEZZALA IN AZZURRO E PLAY VIOLA MANCINI E FAGIOLI ALLA VERRATTI VANOLI PUO' AFFIANCARGLI OULAI". La costruzione è molto chiara: da una parte la Nazionale, dall'altra la Fiorentina. Fagioli viene raccontato attraverso la sua capacità di occupare due ruoli differenti e il paragone con Verratti diventa il filo conduttore tra le due esperienze. La seconda pagina sposta invece l'attenzione sulla ripresa del campionato e sui giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il titolo è: "TEMPI STRETTI IN CASA VIOLA, MESSI, IL VIAGGIO E LA FATICA, MASTANTUONO IN EXTREMIS: A RISCHIO LA GARA DI GENOVA". Qui il tema è soprattutto logistico e fisico. Il calendario internazionale rischia di lasciare poco tempo a disposizione per preparare la partita contro il Genoa, soprattutto per chi dovrà affrontare viaggi intercontinentali. Mastantuono, in particolare, viene indicato come il caso più delicato. La spalla si divide in due approfondimenti. Il primo: "BASTA RIPOSO, OGGI DOPPIA SEDUTA: E ORA I RITMI SI ANNUNCIANO INTENSI", sottolinea ancora il ritorno al lavoro dopo la pausa. Il secondo: " FALSE PARTENZE, TALLONE D'ACHILLE: MA POI (SPESSO) ARRIVA LA RISCOSSA", propone invece una lettura più generale dell'avvio di stagione viola: le partenze difficili come problema ricorrente, ma anche la capacità della squadra di reagire successivamente.

CORRIERE FIOORENTINO - A chiudere la rassegna è il Corriere Fiorentino, che dedica la propria pagina sportiva proprio a Michael Kayode. Il titolo è secco: "RIMPIANTO KAYODE". Il catenaccio recita: "Gol all’esordio azzurro, la crescita del terzino aumenta il cruccio: la Fiorentina nel 2025 guadagnò 17 milioni, ora ne vale il triplo". È probabilmente il titolo che più esplicitamente interpreta la vicenda in chiave viola. Il dato economico diventa la chiave del racconto: la Fiorentina ha incassato una cifra importante, ma la crescita successiva del giocatore e l'esordio in Nazionale rendono oggi molto più evidente il valore che il terzino ha raggiunto. Non è soltanto una storia di mercato. È anche uno dei classici casi in cui la valorizzazione di un giovane prosegue dopo la cessione, trasformando un'operazione economicamente positiva in un possibile rimpianto sportivo. E proprio questo è il filo che accomuna i titoli dedicati a Kayode sulle diverse testate: più che l'ex viola, oggi viene raccontato il giocatore che la Fiorentina non ha più.