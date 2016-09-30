Ranking Uefa: Fiorentina al 24° posto, è la terza delle italiane

Comandano le spagnole, dietro Juventus e Napoli c'è la Viola. Lazio, Milan, Roma, Inter e la new entry Sassuolo alle spalle

Alla luce dei risultati delle gare di Champions ed Europa League di questa settimana l'Uefa ha aggiornato il suo ranking. Le prime posizioni vedono l'assoluta egemonia spagnola, infatti, alle spalle del Real Madrid, campione in carica, seguono Barcellona ed Atletico Madrid, rispettivamente al terzo e quarto posto, mentre la seconda posizione è occupata dal Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Alle loro spalle troviamo poi la prima delle italiane, ossia la Juventus che, con 112.699 punti, conquista la quinta piazza. Per trovare la seconda squadra italiana dobbiamo scendere fino alla sedicesima posizione occupata dal Napoli di Sarri, in grande spolvero nelle prime due uscite europee. La terza squadra italiana è invece la Fiorentina che, con un coefficiente di 58.699 punti, conquista la ventiquattresima posizione, davanti a Lazio (28°), Milan (35°), Roma (42°) ed Inter (46°). Fa il suo ingresso sul palcoscenico europeo anche il Sassuolo che, come riportato da Gianlucadimarzio.com, entra in 118° posizione.