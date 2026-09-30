Ranieri su Vanoli: “È arrivato super carico, ci ha dato una scossa: questa squadra ha bisogno di lui"
Luca Ranieri ha parlato del ritorno del mister Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2026 16:45
Intervistato ai microfoni di Radio TV Serie A, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato del ritorno sulla panchina viola del mister Paolo Vanoli e della carica che il tecnico ha trasmesso a tutto il gruppo. Queste sono state le sue parole:
"Il mister è arrivato super carico, ha dato una scossa sotto tutti i punti di vista, veramente, sia in campo che fuori. Non ci lascia mai un secondo, ad ogni allenamento ci chiede sempre il massimo e a noi fa bene, perché siamo, come ripeto, una squadra molto giovane che ha bisogno veramente di un mister che ci stia sempre dietro".