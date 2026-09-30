Ranieri su Vanoli: “È arrivato super carico, ci ha dato una scossa: questa squadra ha bisogno di lui"

Luca Ranieri ha parlato del ritorno del mister Vanoli

Intervistato ai microfoni di Radio TV Serie A, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato del ritorno sulla panchina viola del mister Paolo Vanoli e della carica che il tecnico ha trasmesso a tutto il gruppo. Queste sono state le sue parole:

"Il mister è arrivato super carico, ha dato una scossa sotto tutti i punti di vista, veramente, sia in campo che fuori. Non ci lascia mai un secondo, ad ogni allenamento ci chiede sempre il massimo e a noi fa bene, perché siamo, come ripeto, una squadra molto giovane che ha bisogno veramente di un mister che ci stia sempre dietro".