Ranieri: “Siamo stufi di questa situazione, gli alibi sono finiti. Abbiamo avuto dei confronti bellissimi”

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto in conferenza stampa, queste le sue parole:

“Sono parecchi giorni che si parla di me, lo capisco anche perchè in questa situazione si va dal capitano a prendersela. Ne sono consapevole e posso fare molto di più. Nello spogliatoio ci sono tanti grande persone che mi stanno aiutando a gestire il gruppo. Il primo anno da capitano in una situazione così è difficile. Ci sono tante persone da ringraziare da Robin e Edin. Per me la fascia è un valore aggiunto, le offese ricevute non mi toccano.”

“Siamo tutti consapevoli della situazione. Gli alibi sono finiti, adesso serve più coraggio e personalità. Ci stiamo unendo e ci staimo confrontando, i primi responsabili siamo noi che scendiamo in campo e non rendiamo. Abbiamo massima fiducia nel mister e un domani torneremo con il sorriso.”

“Dopo 14 partite senza vincere è giusto, gli alibi sono finiti, c’è mancato coraggio e personalità. Abbiamo tante insucrezze a Sassuolo al primo gol preso ci siamo spenti. Abbiamo tanti valori nello spogliatoio. Da domani dobbiamo dimostrare che ci siamo, noi non dormiamo la notte perché soffriamo la situazione. Siamo stufi, non dobbiamo unirci perché siamo già uniti ma dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti.”

“Confermo quando il mister dice che abbiamo paura. Se siamo in questa situazione di classifica c’è più di un motivo. Uno di quelli è l’insicurezza dettata dal momento. I confronti che abbiamo avuto ci porteranno a fare partite vere. Non vediamo l’ora di cambiare questa rotta.”

“Non so perchè siamo qui. Altrimenti non ci saremmo in questa posizione. Siamo consapevoli del momento da qualche settimana C’era tanta paura e prima insicurezza. Al primo episodio no mi demoralizzavo e mi entrava parecchia insicurezza. Dobbiamo reagire il mister ci sta dando una grande mano. Stiamo soffrendo e non vediamo l’ora di tornare al campo con il sorriso”