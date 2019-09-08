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Ranieri può tornare in panchina. La Guinea lo cerca come nuovo CT. Giovedì l'annuncio?

Claudio Ranieri potrebbe tornare presto in panchina. Secondo quanto riporta Feguifoot, l’ex allenatore della Fiorentina, campione d’Inghilterra con il Leicester, potrebbe ricoprire il ruolo di commiss...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 22:11
Ranieri può tornare in panchina. La Guinea lo cerca come nuovo CT. Giovedì l'annuncio? -
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Claudio Ranieri potrebbe tornare presto in panchina. Secondo quanto riporta Feguifoot, l’ex allenatore della Fiorentina, campione d’Inghilterra con il Leicester, potrebbe ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Guinea. Giovedì dovrebbe essere previsto l’incontro in quel di Conakry.

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