Ranieri: “Primo tempo dominato, poi ci hanno preso in contropiede. Non meritavamo di perdere”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Luca Ranieri ha così parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Basilea: “E’ stata una partita combattuta, nel primo tempo abbiamo avuto il dominio della partita. Nel secondo tempo poi ci hanno preso in contropiede e il 2-1 è arrivato su calcio piazzato. C’è rammarico, ma c’è il ritorno da giocare. Non meritavamo di perdere, ma abbiamo già giocato e vinto in stadi caldissimi. daremo il massimo. Sapevamo che loro stavano bassi e ripartivano, purtroppo abbiamo subito un gol in contropiede. Ora pensiamo all’Udinese e poi al ritorno”.