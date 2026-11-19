Ranieri: “Mi manca Barone, una persona difficile da trovare. Dei nuovi mi ha stupito Jimenez”

Luca Ranieri è stato intervistato da Fanpage

Cresciuto nel vivaio della viola e oggi colonna della difesa della Fiorentina, Luca Ranieri si racconta a cuore aperto in un’intervista intensa e senza filtri a Fanpage.it. Dalle emozioni indimenticabili della miracolosa salvezza conquistata con la maglia della Salernitana fino al momento attuale della Viola, il centrale spezzino ripercorre le tappe chiave della sua maturità calcistica e umana. Non mancano i passaggi più intimi e dolorosi, legati ai gravi lutti che hanno segnato l’ambiente fiorentino con la scomparsa di Joe Barone e del presidente Rocco Commisso, figure fondamentali nel suo percorso, oltre agli attimi di paura vissuti per il malore in campo di Edoardo Bove. "Mi manca Barone", confessa con commozione Ranieri, riannodando i fili di uno spogliatoio unito nel dolore e nella voglia di lottare. Un dialogo autentico che restituisce il ritratto di un uomo prima ancora che di un calciatore, pronto a prendersi ancora sulle spalle il presente e il futuro del club.

Sei cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ma prima di prenderti il Franchi hai fatto tanta gavetta tra Foggia, Ascoli, SPAL e Salernitana. C'è un momento preciso, in quei campi di provincia, in cui hai pensato ‘ce la posso fare davvero' o hai temuto di non tornare più a Firenze? "Ho girato parecchio quando ero giovane, sono state tutte esperienze veramente positive che mi hanno aiutato molto a crescere sotto tutti i punti di vista. Sono piazze che mi hanno lasciato veramente tanto, soprattutto quelle di Foggia e di Salerno. Sono state due annate incredibili, specialmente quella di Salerno dove è arrivata una salvezza che potrei dire inaspettata, ma voluta veramente da tutto il gruppo. Una gioia immensa".

A Salerno hai vissuto una delle pagine più incredibili della storia recente della Serie A: quel 7% di possibilità di salvezza ribaltato con Nicola. Se chiudi gli occhi e ripensi all'Arechi e alla notte del 22 maggio 2022, qual è la prima immagine o il primo suono che ti torna in mente? "Se ripenso a quella notte il ricordo è un'immagine brutta, di paura. Stavamo sotto 4-0 ed eravamo collegati col telefono per Venezia-Cagliari. Quando ci hanno detto che era finita 0-0 è stata una gioia veramente immensa, un'emozione unica. Mi vengono ancora i brividi a pensarci".

Ci avete creduto fin da subito dopo l'arrivo del patron Danilo Iervolino e del direttore Walter Sabatini? "La società ci è sempre stata vicina. Abbiamo avuto anche momenti difficili a gennaio e febbraio, però poi quando sono arrivate quelle tre o quattro vittorie consecutive contro Udinese, Sampdoria, contro la stessa Fiorentina, veramente ci era scattato un qualcosa di diverso e ci abbiamo creduto tanto. Poi sono arrivati i risultati positivi anche con l'Atalanta fuori casa ed è andato tutto veramente bene".

Hai condiviso lo spogliatoio con tanti campioni e allenatori particolari, da Ribery a Italiano fino ai tecnici degli ultimi anni. C’è un retroscena divertente, un rito scaramantico o un consiglio rubato in allenamento che ti porti ancora dietro? "Una cosa che mi ricordo ancora parando di Salernitana, è il mister Nicola. Durante una partita si era levato la scarpa per tirarmela addosso. Non mi ricordo il motivo, poi non gliel'ho manco più chiesto perché abbiamo vinto quella partita. Però il destinatario ero io".

Torniamo all'estate del 2022: sei appena rientrato dal prestito alla Salernitana, non sei una prima scelta e si parla molto di una tua nuova partenza, magari proprio per tornare in granata o andare altrove. Cosa ti ha convinto a restare e giocarti le tue carte a Firenze nonostante i dubbi iniziali? "Giustamente non ero una prima scelta perché arrivavo da una squadra inferiore rispetto alla Fiorentina, però c'era mister Italiano che mi considerava, mi aiutava, mi dava tanti consigli. Insieme a lui, al direttore, al mio procuratore, ho deciso di giocarmi le mie carte qua alla Fiorentina e penso di aver fatto la cosa giusta".

Nei primi tempi a Firenze non sono mancate critiche anche dure sulle tue prestazioni: come le hai vissute nel privato e qual è stata la scintilla che ti ha permesso di trasformare lo scetticismo in applausi? "Ho avuto la fortuna di giocare in piazze veramente calde fin da giovane, ormai il calcio sta andando in questa direzione: fai una partita buona e sei un fenomeno, sbagli una partita e sei scarso. Va così, devi essere tu calciatore, tu persona, a trovare un equilibrio e andare avanti su questa strada".

Spesso vieni dipinto dagli avversari come un giocatore scomodo, provocatorio, uno che non tira mai indietro la gamba e che gioca sul filo dei nervi. Ti riconosci in questa etichetta o pensi che la tua grinta venga a volte fraintesa? "Sarei incoerente se dicessi di no, quindi mi riconosco. In questo atteggiamento a volte esagero, a volte vado anche sopra le righe. Sempre col rispetto, però fa parte di me e questo mi tiene ancora più concentrato dentro la partita e mi fa aumentare il livello della prestazione, agonistico e di concentrazione".

Ti sei spiegato perché sono due anni che siete in una situazione difficile senza aspettarvelo e fate così tanta fatica? "Dell'anno scorso ormai non voglio manco più parlare perché è stata un'annata difficile. Quest'anno, citando il mister, è una pagina bianca, un libro vuoto che dobbiamo scrivere noi. Siamo partiti non bene, però sono sicuro che abbiamo veramente un grande gruppo, con tanti grandissimi giocatori e ne usciremo".

Alla Fiorentina hai vissuto anche momenti difficili in questi anni: dalla morte di Barone a quella di Commisso fino al malore di Bove. Ci racconti qualcosa di quei momenti? Cosa ricordi? "Con Edo, ovviamente, mi sento tutt'ora. Soprattutto adesso che è uscito anche il suo film, ci siamo sentiti. Il nostro direttore Joe mi manca perché con lui avevo un bellissimo rapporto, mi ha aiutato veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Tu sapevi che quando arrivavi al centro sportivo alle 6 di mattina, o alle 3 di notte, lui era sempre qui in giro, perché viveva qui. Una persona unica che nel calcio è veramente difficile da trovare. Il presidente uguale, una persona fantastica. Ci mancano tanto".

Cosa ricordi di quel momento in cui Bove ebbe quel malore? Corresti subito verso l'ambulanza. "Adesso non ricordo neanche cosa stessi pensando in quel momento, c'era tanta paura. Per fortuna l'ambulanza sapeva cosa fare e i dottori hanno gestito la cosa al meglio, quindi è andato tutto come doveva andare. Sono felice che adesso Edo stia alla grande e che giochi in Inghilterra".

Oggi resti un punto di riferimento dello spogliatoio viola, hai indossato la fascia da capitano e hai conquistato anche la convocazione in Nazionale, ma giochi poco. Come la stai vivendo? "Sicuramente ogni anno c'è da combattere per il posto se vuoi stare in una in una società come questa, perché il livello aumenta sempre. Adesso sono stato fermo un mese per un problema al piede, sono tornato giusto per andare in panchina contro la Juve. E questa pausa mi è servita sicuramente per ritrovare la mia miglior condizione fisica".

Chi ti ha colpito dei nuovi arrivati in estate alla Fiorentina? "Potrei dire Mastantuono in cima, ma uno che mi ha veramente stupito per le sue qualità è Jimenez, anche per via della sua giovane età. In generale tutti i giocatori sono ragazzi, hanno ancora tanta strada da fare, ma lui è entrato alla grande in questa Fiorentina per determinazione e qualità. È veramente un bravo ragazzo che deve continuare ad allenarsi a giocare così".

Con la Fiorentina hai vissuto percorsi europei intensi, tra finali amare e rimonte esaltanti dove sei stato spesso protagonista anche in zona gol. Cosa è mancato per vincere quella Conference? "È un rammarico che mi porterò sempre dentro perché siamo arrivati in due finali, più un'altra volta in semifinale contro il Betis, e siamo usciti ai supplementari. Ci è mancato qualcosa, purtroppo spiegare il motivo adesso è difficile, però ho vissuto anche emozioni indimenticabili come Basilea, l'esultanza sotto la curva o il mio gol a Siviglia contro il Betis,".

Chi è Luca Ranieri quando si toglie gli scarpini e spegne i riflettori della Serie A? C'è una passione inaspettata o un lato del tuo carattere che i tifosi non immaginerebbero mai vedendoti lottare in area di rigore? "Luca Ranieri è un padre di famiglia. Ho due bellissime bimbe di 2 anni e mezzo e di 11 mesi, ho una bellissima compagna e nella vita sono soddisfatto di quello che ho creato. Vivo la vita al di là del calcio molto serenamente". Lo scrive Fanpage