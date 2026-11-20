Ranieri: "La maglia della Fiorentina è parte della mia famiglia. Suderò sempre per questi colori"

Il difensore viola si è raccontato a Sky Sport nel podcast Unplugged on tour

Dagli anni delle giovanili fino alla responsabilità di indossare la maglia della prima squadra. Luca Ranieri ha ripercorso il proprio percorso calcistico nell'intervista concessa a Sky Sport per il podcast Unplugged on tour, soffermandosi anche sul legame costruito con la Fiorentina in questi tredici anni.

"Ricordo quando arrivavo a Firenze con il pulmino dopo scuola. Ci si divertiva con ragazzi come Zaniolo, Caso e Gori, con cui ho fatto tanta gavetta. Rispetto ai tre o quattro centri sportivi che giravo io, per un giovane stare al Viola Park è fantastico: sono aiutati in tutto. Oggi, a 27 anni, sento una responsabilità maggiore verso il mondo viola.

Ho sempre fatto il difensore e Paolo Maldini per me è stato l'esempio perfetto. L'ho conosciuto quando da ragazzino andavo al Vismara con il Milan. Per me, dopo tredici anni, la maglia della Fiorentina è diventata parte della mia famiglia. Spero di poter continuare qui a lungo, meritandomela sul campo.

La nostra posizione in classifica non è quella giusta e dobbiamo dare di più, ma siamo consapevoli del nostro valore. Sono arrivati 13-14 giocatori nuovi e ci vuole il tempo fisiologico per ingranare e andare tutti nella stessa direzione. Mister Vanoli ci ha portato subito grande entusiasmo e carica, facendoci lavorare tanto. Vogliamo dare seguito alle buone prestazioni con Sassuolo e Juventus già a Monza: l'idea della squadra è quella di guardare in alto.

Quando Commisso entrava nello spogliatoio o arrivava a cena, lo faceva sempre con un sorriso incredibile e battute per tutti. Ci manca, ma siamo felici che la sua famiglia stia proseguendo il suo grande lavoro con la stessa passione.

Mastantuono ha 18 anni, è arrivato dal Real Madrid con grande umiltà e farà una carriera stupenda. Su Federico Croci dico invece di stare calmi: ha grandissime qualità, ma non è il Yamal della situazione. Deve ancora crescere e non bisogna fargli montare la testa.

Amatucci? Purtroppo non si possono far giocare tutti. In quel ruolo in rosa abbiamo già 2006 come Oulai e 2001 come Fagioli. In campo si va in undici, ma Lorenzo sta facendo benissimo in Spagna e sono felice per lui".