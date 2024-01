Ramazani segna contro il Real Madrid, ma il belga non sembra più un obiettivo della Fiorentina

Largie Ramazani, in forza all’Almeria, ha segnato contro il Real Madrid nel primo minuto di gioco della partita valevole per la ventunesima giornata del campionato spagnolo. Il gol si è comunque rivelato inutile, dato che la squadra di Ancelotti ha trovato la vittoria al minuto 99 con il risultato di 3-2. L’ala belga era stata accostata alla Fiorentina in settimana, anche se adesso la società viola sembra puntare sull’uruguaiano Brian Rodriguez e pare aver accantonato l’idea Ramazani.