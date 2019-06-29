RaiSport, i viola vogliono Rog del Napoli. Trattativa non legata a Veretout
La Fiorentina non molla la presa sul centrocampista Marko Rog. Come riportato dall'emittente RaiSport, i viola stanno facendo passi avanti col Napoli, intavolato però un discorso separato dalla questi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 00:22
La Fiorentina non molla la presa sul centrocampista Marko Rog. Come riportato dall'emittente RaiSport, i viola stanno facendo passi avanti col Napoli, intavolato però un discorso separato dalla questione che porterebbe Veretout in azzurro. Il classe '95 rientra dal prestito al Siviglia avvenuto lo scorso gennaio, in cerca di maggiore spazio per affermarsi in Serie A.
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