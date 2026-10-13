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Radio Bruno rivela: "Atta si allena ancora a parte al Viola Park. Difficilmente recupererà per il Como"

L'emittente radiofonica annuncia l'allenamento differenziato per Arthur Atta chiamato a smaltire il problema muscolare all'addome

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2026 20:44
Radio Bruno rivela: "Atta si allena ancora a parte al Viola Park. Difficilmente recupererà per il Como" -
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La Fiorentina è tornata oggi al lavoro dopo la giornata di riposo concessa lunedì da Vanoli. Prosegue il lavoro personalizzato per Atta, che, secondo quanto riportato da Radio Bruno, difficilmente partirà titolare nella sfida di domenica contro il Como. A centrocampo prende quota l’ipotesi Brescianini al posto di Oulai, mentre sulla fascia sinistra potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Viery.

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