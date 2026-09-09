Radio Bruno rivela: "Atta non è al meglio, ma a Venezia può partire di nuovo titolare con Vanoli"

Il giocatore potrebbe partire dal primo minuto in Laguna

Doppio parziale sospiro di sollievo per Paolo Vanoli, da poco ritornato alla guida della panchina viola. Nella sessione mattutina Atta ha lavorato insieme al gruppo: pur non essendo al meglio della condizione per via di qualche acciacco, resta candidabile per una maglia da titolare nella trasferta di Venezia.

Secondo quanto riferito da Radio Bruno, gli accertamenti svolti lunedì da Oulai hanno scongiurato lesioni di rilievo per il centrocampista ivoriano. Il giocatore sarà dunque a disposizione per accomodarsi in panchina nella sfida di venerdì sera, puntando al rientro effettivo a gara in corso tra l'impegno di Coppa Italia e il successivo match contro il Napoli.